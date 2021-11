Enamus inimestele meeldib jõulude ajal oma kodu kaunistada ning teinekord säravad mõned majad lausa silmipimestavalt. Kahjuks on elu muutumas aina kallimaks ning inimesed otsivad igat võimalust kokku hoida. Teinekord ei mõelda aga selgelt, kas ja mille pealt siiski kokku hoida tasuks.

Aina populaarsemaks on muutunud tellida omale meeldiv kaup Hiinast, sest see on odav ning soovi korral tuuakse pakk lausa koduni.