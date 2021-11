Kõrtsibussi mõte tekkis praegusel omanikul Tarmo Haabmal viis aastat tagasi. «Ostsin vana õppesõidubussi ja nii see ehitus lahti läks,» räägib Tarmo. Ta lisab, et ehitustöödega tegeles hea sõber ning bussi taassünd kõrtsina võttis aega umbes pool aastat. «Katsetasime ka, kuidas kõrtsi sinna bussi ära mahutada, et laua taga ikka mugav istuda oleks,» meenutab mees.