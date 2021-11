Itaalia meedias Etna meheks ristitud surnu kohta on seni vähe andmeid. Uurimine näitas, et ta suri millalgi ajavahemikul 1970. aastatest kuni 1990. aastat alguseni. Mees on 170 sentimeetrit pikk ja oli surres umbes 50-aastane. Ta ninas ja suus on kaasa sündinud limaskestamoodustisi, kirjutab theguardian.com.