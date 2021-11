Imre Sooäär pääses halvimast vaid tänu vaktsiinile

Tänases «Ringvaates» rääkis Riigikogu saadik Imre Sooäär oma kogemusest koroonaviirusega ning kinnitab, et ta pääses halvimast vaid tänu vaktsiinile.

«Kui ma vaatan haiglas kõiki neid inimesi, kes seal on, enamus olid vaktsineerimata ja kõikide nende inimeste olukord oli väga halb,» rääkis ta.

Mees oli enda sõnul liiga kangekaelne keeldumast endale koheselt kiirabi kutsumast, kuigi seda oli talle perearst soovitanud. Ühel ööl oli tal hakanud aga rinnus niivõrd valus, et tekkisid lausa krambid.

Sooääre jaoks oli kahenädalane koroona põdemine kui uuestisünd ja muutis palju tema väärtushinnanguid. «Kõige rohkem õpetas mulle see haigus seda, et ei tohi võidelda,» mõtiskles ta ning usub, et haigus pookis end talle külge teatris.