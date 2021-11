Poola-Valgevene piiril püüavad migrandid laste jalgu ja käsi soojendada kilekottidega

«Nii külm on. Ma ei tea, kuhu minna. Keegi pole meid aidanud. Loodan, et aitate meid,» oli päevi külas metsas perega ekselnud migrandist pereisa Sagvan.

Białowieża igihaljas metsas on ööd külmad ning Sagvan on lausa pisarates ning suures mures oma lapse pärast. Tema naine on pooleteist aastasele tütrele jalgade ja käte otsa sidunud kilekotid lootuses, et need hoiavad natukenegi nende last soojas.