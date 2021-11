Loits esineb Eestis haruharva ja kui esineb, siis peab olema midagi olulist tähistada. 25 aasta juubel seda kindlasti on. Eesti metal'i raskekahurvägi on viimasest juubelist saadik märkimisväärselt rohkem liikvel ja koosseisu kõvasti uuendanud. Seda peab oma silma ja kõrvaga kogema!

Kui Loits tähistas 20 aasta juubelit, siis öeldi laval välja, et sellisel kujul bändi rohkem näha ei saa. Kuigi paljud järeldasid sellest, et bänd lõpetab tegevuse, siis nii see õnneks siiski ei ole. «Selle surnud hobusega oli võimatu ratsutada. Pealkirjad jätsid mulje, nagu me läheksime laiali, aga sisu oli see, et sellisel kujul Loitsu enam ei näe,» selgitab bändi ninamees Ahto-Lembit Lehtmets (Lembetu) Elu24-le.