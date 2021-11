Johann Urbi paljas abikaasa: armastan sind sügavalt, mu maitsev mees

Urbi meditatsiooni- ja joogaõpetajast abikaasa avaldas Instagramis mõtliku kirjatüki, mida ilmestas duši all tehtud alastipildiga. «Esimene, kes paljaks võtab, olen mina, mina olen see. Ma lasen sul ennast kohe näha, aga see kaev on ainult üksikutele. Olen väsinud, väsinud proovimast ja seetõttu ma enam ei tee seda. Mind ei huvita, «kes» sa oled. Ma tahan teada, KES sa oled. Kui sa mulle ei näita, siis lahkun, aga minu lahkus jääb. Ma jään sulle meelde, aga sa ei tea mind. Lihtsalt näe mind paljalt, kuule mind paljalt,» kirjutas Rachel Pringle Urb.