Oktoobri algusest jookseb Kanal 2s tõsielusari, milles seltskond noori teeb tööd ja otsib armastust, et võita lõpuks 10 000 eurot . Parima paari, kes auhinnaraha endale saab, valivad televaatajad välja juba mõne nädala pärast.

Kas valikust võib maha kriipsutada aga Sandri, kes selle nädala jaos Liinaga paari läks? Noormees mainis möödunud reedel Tallinna ülikooli kanali Luna TV uudistesaates, et tegutseb hoopis popis kohtinguäpis Tinder. «Ma võin öelda, et minule tuleb see saade kasuks,» märkis Sander otse-eetris.