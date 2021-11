Politsei kontrollib kauplustes maski kandmist. Foto on illustreeriv.

Kahjuks ei võistelda naisekandmise kõrval veel maskikandmises, kuna viimases on eestlased väga tublid. Politsei teatel on paari nädalaga jõutud sinnamaale, et avalikes ruumides kannavad maski praktiliselt kõik, kuid loomulikult jagub meepotti veel ka tõrvatilku, kes politseiametnikega põhiseaduse üle vaidlema hakkavad.