Maksuamet märkas tänavu juulis, et Tanja Mihhailova-Saare osaühing Golden Fox on riigile üle 26 000 euro võlgu. Lauljanna andis seepeale maksuameti kohtusse, kuna tema arvates oli võlg nii suur, et selle tasumine tõmbaks ettevõttele vee peale. Üllatuslikult selgus kohtus, et võlg oli Mihhailova-Saare teadmata juba makstud ning muusik polnud kümnete tuhandete eurode kadumist tähelegi pannud.