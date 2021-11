Pühad tõhustusdooside najal? Andres Merits: jõuluaeg saabub kindlasti, kuid...

Eesti on koroonaviirusega nakatumiste arvu poolest Euroopas esirinnas. Andres Meritsa sõnul pole sel tõenäoliselt ühte suurt põhjust, vaid hoopis mitu omavahel seotud põhjust. «Eesti on üks kõige väiksemate kontrollmeetmetega riike Euroopas, kuuludes selle näitaja poolest samasse gruppi kõige kõrgema vaktsineerituse tasemega riikidega, jäädes alla oluliselt paremini vaktsineeritud riikidele ja ammugi riikidele, kus vaktsineeritus on meiega sarnane või väiksem,» selgitab Merits.

«Elanikkonna ohutaju on olnud ebaproportsionaalselt madal, ka vaktsineeritud inimeste oma. Paraku on immuunkaitsega nii nagu igasuguse muu kaitsega – kui see liiga tõsiselt surve alla panna, annab see paraku järele. Ega olukord väga ei erine näiteks auto turvavarustusest: normaaltingimustel tagab see väga hea ohutuse, kuid kui sõita vastu puud kiirusel 200 kilomeetrit tunnis, siis on sellest oluliselt vähem kasu,» toob ta elulise näite.