Endine siseminister meenutas oma lapsepõlve mardipäevi. «Tegime näod tahmaseks ja mängisime traditsioonilisi Eesti rehetonte,» naeris Helme. «Tänapäeval on halloween üle võtnud selle ja igast luukered tulevad ukse taha. eks see on kultuuriline areng, toimub kahe traditisooni miksimine,» ütleb Helme, kelle sõnul mõlema traditsiooni eesmärk on üks - saada kommi.