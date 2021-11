Endine suursaadik olukorrast Poola piiril: tuleb arvestada, et see võib toimuda ka Eestis

Endise Eesti suursaadiku Poolas Harri Tiido sõnul on inimesed sinna piirile toodud ning kogu protsess on tegelikult käinud juba mõnda aega. «See on otseselt rünne Poola piiri vastu. Kui inimesed tulevad labidate, kääride ja kirvestega. Raiuvad puid maha, et neid okastraadi peale visata ja ründavad füüsilisi piirirajatisi, siis see on rünnak piiri vastu,» ütles Tiido «Ringvaates».