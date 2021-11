STAARISAATEST LAVALE ⟩ Rokitšikk Diana Maria Toomingas annab laupäeval oma esimese avaliku kontserdi

Diana Maria kinnitas siis Elu24-le, et publiku toetus pärast saatest välja langemist on olnud täiesti uskumatu. «Kõik on šokeeritud, keegi ei oodanud, et see juhtub. Rein Rannap ütles, et see oli tehniline viga ja nüüd ta ei teagi, kelle poolt hääletada. Inimesed kirjutavad, et nüüd on see etendus nende jaoks läbi. Ja ma isegi ei tea, mida öelda...» tunnistas ta. «Ma laulsin kõigile, kes olid ning on minuga!»