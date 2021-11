Molchat Doma on Valgevenes Minskis 2017. aastal asutatud bänd. Neil on mitmekümneid miljoneid vaatamisi YouTube'is, kuulsus TikTokis ning müüdud on kümneid tuhandeid füüsilisi plaate.

Praeguseks on bänd avaldanud kolm albumit. Nende kuulsaim, teine ​​album «Этажи», ilmus 2018. aastal. Sama albumi videosingli «Sudno» ulmeline edu, mis sai alguse 2020. aasta aprillis TikTokis, ei vaibu striiminguplatvormidel siiani. Hoolimata sellest, et bänd laulab oma emakeeles, mängivad nad alati täismajale, olenemata sellest, kas kontserdid on Londonis, Varssavis, Helsingis, Belgradis või Berliinis.