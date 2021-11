Piloot ei teadnud, et ta hävituslennuki saba küljes kõlgub naine

Lennundusajaloost on teada juhtum, mis leidis aset 9. veebruaril 1945 Suurbritannia kuninglike õhujõudude Hibaldstowi baasis Lincolnshire'is. Sellest kirjutatakse Briti sõjalennundusmuuseumi Tangmere Military Aviation Museum leheküljel tangmere-museum.org.uk.

Too reedene päev oli väga tuuline, mistõttu tuli järgida halva ilma reegleid ja protseduure. Hävituslennukite Supermarine Spitfire puhul tähendas see, et kui lennukid ruleerisid õhkutõusmis- ja maandumisrajale, siis pidi keegi maa peal oleva meeskonna liikmetest istuma lennuki sabal, sest muidu oleks tuul Spitfire'i ninali lükanud.