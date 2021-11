Kostivere karstiala paneb tõepoolest imestusest õhku ahmima ka kõige looduskaugemad külastajad. Aastatuhandete jooksul on voolav vesi sealsesse Põhja-Eesti lubjakivisse uuristanud võimsad karstiurked. See on Eesti üks tuntuim ja suurim muinsuskaitse all olev objekt.