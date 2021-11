Pottsepp Ahto Kruusamäe: puukütte kaotamine tõukab Eesti rahva vaesusesse!

Eestlaste seas on tekitanud suurt paanikat uudised ja rahvasuus levivad jutud sellest, nagu riik sooviks ahjukütet keelustada ning kõik elektri peale üle viia. Ahjuküte on paljudele südamelähedane ja taskukohane ning sellest ei taheta sugugi loobuda. Samuti on see energiajulgeoleku reserv, olles kõigest muust sõltumatu küttelahendus.

Pärnumaal elav viienda tasemega pottseppmeister Ahto Kruusamäe tegeleb küttesüsteemidele eksperthinnangute andmisega. Tema näeb, et paanika selle teema ümber on asjatu. «Seda ei saa ära keelata, hajaasustuses on see lausa mõeldamatu, sest seal kaugkütet ei ole ning elektriküte stabiilsus on ilmastiku (tormid) mõjudest sõltuv.» Ta lisab, et tormituulte kõrval mõjutavad elektri stabiilsust ka madalad õhutemperatuurid, sest kui paljud tahavad korraga sooja, võib tekkida liinide ja teiste seadmete ülekoormus.