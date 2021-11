Elva valla uus koalitsioonileping lubab teoks teha kauaoodatud ujulaprojekti

Oluline on valla tegevuste läbipaistvus, inimestega arvestamine ja nende kaasamine. Juhani Jaeger (Isamaa) räägib, et kaasamisest ja arvestamisest on Elva vallas juttu olnud päris kaua, kuid ometi on väga suur hulk inimesi, kes tunnevad, et nendeni info ei jõua ja nendega ei arvestata. Eriti on neid inimesi endistes vallakeskustes ja väljaspool Elvat maapiirkondades.