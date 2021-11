Tuleb välja, et Eesti mehed usuvad, et räägivad imeilusate naistega, kuigi pildi taga võib end peita hoopiski pensionär. Üks neist on pea 60-aastane Dagmar.

Dagmar töötab ühes Eestis tegutsevas suhtlusportaalis. 60. eluaastale lähenev Kesk-Eesti proua on seetõttu murest murtud. Ta ütleb, et ei suuda oma tööd teha, kuna tal on süümepiinad kõigi nende meeste ees, kellega ta on töökohal anonüümselt vestelnud.