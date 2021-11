«Ma valetaks, kui ütleks, et mul poleks kahju,» sõnab staarikspürgija, kuid vaatab asju rohkem selle pilguga, et kui üks teekond lõppeb siis teine kohe algab. «Selle saate lõpp on kindlasti millegi ilusa alguseks, eks aeg näita, mis sealt siis tuleb.»

Marteni sõnul on vägagi positiivne, et langes saatest välja hea esitusega. «Palju kehvem on lahkuda esitusega, millega ise rahule ei saa jääda... see oleks lihtsalt jäänud kripeldama,» tunnistab ta ja lisab, et saatele tagasi vaadates jäi nooruk siiski oma arengu ja teekonnaga vägagi rahule.