Koroonaviiruse tüsistusega haiglasse sattunud Imre Sooäär: öösel pööras agooniaks, kuni ei saanud enam hingata

«Esmaspäeva hommikul tundsin, et olen juba terve nagu purikas ja võin kohe laulu-tantsu lööma hakata. Olin superõnnelik, et olin kutsumata külalise raskest seisust hoolimata täielikult seljatanud ja lasin ta minna suures alandlikkuses. Olin ta ära kogenud ja tema kooselu minuga ei olnud enam minu kõrgemaks hüvanguks. Tänasin teda siiralt ja soovisin head teed,» kirjeldas Sooäär oma tervist nädala alguses.

«Kuid nagu vanarahvas ütleb, ära hõiska enne õhtut. Ja juba esmaspäeva õhtul hakkas olukord taas järk-järgult halvenema. Maitse- ja lõhnameel hakkas küll taastuma ja tundus tõesti, et viirus ise on läinud. Aga see oli midagi muud, mis nüüd külla tuli ja see tuli hooti, tunne oli hoopis teine, tekitas kopsus krambid ja hingamispuudulikkuse.»

Poliitik tõdes, et ööd muutusid agooniaks. «Just tugevate köha-spasmide tõttu, mis kimbutama hakkasid. Keset ööd olin äkki läbimärg nagu basseinis ja palavik hakkas nende hoogudega taas kiiresti tõusma. Hommikuti oli taas parem, kuid järgmisel öösel pööras jälle agooniaks, kuni ei saanud krampidega enam hingata, valu rinnus läks köhides nii suureks, et tuli kiirabi kutsuda,» avaldas ta.

Haiglas selgus, mis Sooääre tervise halvenemisel rolli mängis. «Haiglas avastati, et koroonaviiruse tüsistusena olen saanud koroona kopsupõletiku ja 30 protsenti kopsukahjustuse. Just see oli see, mis mind haiglasse viis, sest inhalaatorist kodus enam ei piisanud.»

«Kuna mu enda tervisel on geneetiline autoimmuunne tõrge, siis olen kõrgemas riskigrupis ja oleks ilmselt võinud lisadoosi ka kiiremini saada. Mul jäi endal lisadoosist nädalake puudu, seetõttu põengi raskemalt,» lisas ta hiljem.

Poliitik kiitis Ida-Tallinna keskhaigla koroonaosakonna arste ja õdesid, kes on Sooääre sõnul olnud imelised, ülimalt professionaalsed ja kogenud. «Samas on siin ümberringi oigavate ja ka osad ilmselt ka viimaseid hingetõmbeid ammutavate patsientide foon masendav ning arstid töötavad koroonaosakonnas tõesti inimvõimete piiril.»

Haiglas saadud ravi tegi poliitiku enesetunde päris heaks, kuid esimesel ööl koroonaosakonnas tulid hingamiskrambid tagasi. «Kopsupõletik paraneb nüüd iga päevaga, aga võtab aega,» nentis ta aga laupäeval.

Sooäär kirjeldas pikemalt ka olukorda haigla koroonaosakonnas. «Vahepeal viidi mind ühest palatist teise, sest järjest suureneva patsientide voolu tõttu tehakse intensiivpalateid juurde. Siinsete õdede ja arstidega ning palatikaaslastega rääkides on olukord haiglas siiski masendav. Enamus patsiendid minu ümber on kõik vaktsineerimata. Intensiivravis ongi peamiselt ainult mittevaktsineeritud. Nendele läheb kõige rohkem energiat ja ravikulu ja selle taga ootavad ka kõik muud patsiendid, kes teiste haiguste tõttu abi vajavad.»

«Minu uued palatikaaslased on vene rahvusest ja kõik vaktsineerimata, nagu ka eelmises palatis, kust mind üle toodi,» täpsustas ta ja lisas, et kõik on väga toredad palatikaaslased. Enamus patsiente Ida-Tallinna keskhaigla koroonaosakonnas on Sooääre sõnul vanemad inimesed.

«Küsisin, miks nad vaktsineerida ei tahtnud. Laiutavad käsi, et keegi pole eriti sellest neile rääkinud. Vanad inimesed, istuvad kodus. Vaatavad venekeelseid kanaleid. «Putin polevat neile vaktsineerimise käsku andnud.»,» rääkis ta edasi palatikaaslaste öeldut.

Oma pikas ühismeedia postituses tõi Sooäär veel välja, et ta ise on kindel sundvaktsineerimise vastane. «Igaüks otsustagu ise, mida oma kehaga teeb. Aga olgu teadlik ka sellest, mis võib ees oodata ja kui palju kannatusi see teistele kaasa toob, kui mingi libauudise pärast on vaktsiinihirm tekkinud ja viiruse kasv nüüd kogu ühiskonna halvab,» nentis ta ja lisas, «informeeritus on kõige olulisem ja paraku on siiani vaktsineerimisvastaste argumentatsioon auklik olnud. Seni, kui pole kiiresti toimivaid ravimeid, pole laiapõhjalisele vaktsineerimisele lihtsalt alternatiive.»