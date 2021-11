Mõned peavad Ants Rootslast petturiks, kuna ta pole psühhoterapeutide registris

Anni (nimi muudetud, toimetusele teada) tegi Facebooki postituse, kus seadis kahtluse alla psühhoterapeut Ants Rootslase usaldusväärsuse.

«Kui me sotsiaalmeedias saame ennast nimetada selliste nimedega nagu tahame ja visualiseerida endast pilti mida vaid fantaasia lubab, siis minu arust on keelatud ennast nimetada ametinimetusega mis ei vasta tõele,» arvab naine, et Rootslane eksitab inimesi.

Annit häirib Ants Rootslase kodulehel olev meest kirjeldav lause: «Hüpnotisöör Ants on Eesti tuntumaid ja nõutumaid psühhoterapeute, kes on läbi viinud üle 3000 teraapia ja aidanud inimestel üles leida jõu, avastamaks endas parim!»

Nüüd väidab ta, et noort terapeuti pole isegi mitte psühhoterapeutide registris. Kontrollisime väidet ja tõepoolest nii on. Anni sõnul pole tema eesmärk Rootsalst maha teha, vaid põhimõte, et asju tuleks siiski teha õigete nimede alt.

«On tõsi, et klassikalise psühhoteraapia registrist mind ei leia, kuna ma kasutan oma töös metoodikaid, mis ei mahu kliinilise klassifikatsiooni raamistikku,» selgitas Ants Rootslane Elu24-le.