Brexiti tõttu on Ühendkuningriigi kahjum 178 korda suurem kui kaubandustulu

Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson ennustab, et Brexiti tõttu toovad kaubandustehingud majandusele kasumit kõigest kolm kuni seitse naela (3,5–8,2 eurot) inimese kohta järgmise 15 aasta jooksul, lähtudes valitsuse andmetest, kirjutab Independent.

Brittide jaoks on Euroopa Liidust lahkumisel tekkinud SKT languse korvamine nüüd korralik väljakutse. Johnson on uhkeldanud suurte tehingutega, mis aitavat riigil sellest kõigest taastuda. Sussexi ülikooli teadlaste analüüsi järgi on aga kümnest väljakuulutatud tehingust vaid kahe puhul oodata märgatavat majanduslikku mõju.

Ametlikud hinnangud näitavad, et Brexiti tõttu on järgmistel aastatel kahjum enam kui 1250 naela (1458 eurot) inimese kohta. See on aga kõige optimistlikum prognoos kaubandustehingutest saadava tulu kohta.

Kuigi riik on püüdnud asendada Euroopa Liiduga sõlmitud kaubanduslepinguid näiteks koostööga Lõuna-Korea, Singapuri või Vietnamiga, ei too see siiski samaväärset kasumit.