Karmen Joller riigikogule: opositsioon, tee koalitsiooniga koostööd ja meid jälle ühtseks rahvaks!

Jolleri postitus algab hirmutavate sõnadega, «me oleme katastroofi olukorras.» See olevat tema sõnul see punkt, kust saab vaid koos edasi minna.

Nii palubki ta opositsioonil näidata oma tarkust ja tugevust sellega, et toetaksid koalitsiooni ja selle otsuseid.

Tavakodanikel palub ta nii, nagu juba pikemat aegagi, vaktsineerima minna. Jolleri sõnul on vaktsineerimine piisavalt turvaline, et selle tegemis otsus ise vastu võtta. «Ei ole vaja kõikidel vaktsineerimata inimestel perearstilt nõu küsida. Iga vaktsineeriv õde on koolitatud ära tundma vastunäidustusi - ka selleks pole vaja perearsti. Aga kes ilma perearsti toeta vaktsineerimisotsust teha ei julge - loomulikult oled oodatud!»