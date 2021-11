Facebook võib jääda ilma oma uuest nimest Meta, kui Zuckerberg pole nõus 20 miljonit maksma

Facebooki tegevjuht Mark Zuckerberg kuulutas virtuaalsel üritusel välja Facebooki uue nime, milleks on Meta.

Hiljuti teatas Facebooki tegevjuht Mark Zuckerberg , et ettevõte saab omale uue nime Meta. Nüüd tuleb välja, et antud nimi on juba kasutuses ühel teisel firmal, kes nime aga sugugi odavalt ära anda ei kavatse.