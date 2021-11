Tallinna vanalinnas asuv dominiiklaste klooster on üks vanemaid ehitisi Eestis, mille seinad on muuhulgas näinud nii relva- kui viinaladu. Praegu on kloostri galeriis retrostiilis aktifotode näitus. Elu24 rääkis kloostriruume haldava Mauritiuse Instituudi tegevjuhi Jaano Rässa ning fotograaf Mats Õunaga aktifotode näituse tagamaadest.