2. oktoobril kirjutas Õhtuleht , et sensitiivi ja kaardimoorina tegutsenud Merike Aus ja tema ema Einika Kask mõisteti süüdi 90-aastaselt Helvelt suure summa raha ja korteri väljapetmises.

Kuritegu seises selles, et Kask ja Aus lubasid vanaprouale, et aitavad tal iga kuu kommunaalmakseid teha, kui too annab nende käsutusse oma pangakaardi.