ELU25 ⟩ Lapsi hirmutavate piltide isa Jüri Arrak Juku-Kalle Raidile: "Me oleme vaid rääkivad aatomid!"

(Mõtleb veidi) Misasi see mood on? Mood on liblikavõrk. Meeste püüdmine. Isaliblikas lendab... (Rehmab käega).

J-K.R: Sa oled ilge ülbik?

J.A: (Uhkelt) Jaa, enesekindel. Mul oli pagana vähe aega, pean terve galerii maale täis tegema. Kuna ma joonistada oskasin küllaltki hästi, siis tegin kontuuri, praegu sõnadega on seda raske ette kujutada. Aga ühe joonega võin joonistada inimese, kõik need varbad ja käed ja ninad ja värgid ja juuksed. Ja, mis joone sisse jäi, katsin ühe värviga. Näiteks sinised inimesed, punased inimesed. Aga sisemisi vorme ma ei teinud. Sellsed märkinimesed. Panin üles, avamist ei teinud. Sest ma mõtlesin, et see võetakse tunni aja pärast maha, kui keegi näeb. Järgmine päev ma ei läinud sinna ligigi ja alles siis hiilisin vaatama, mis toimub. Ilmar Torn tuli, Saaremaa mees, vene sõjaväes käinud. Astub minu juurde ja ütleb, tule siia. Mida sa tegid misasjad need veel on? Mis jama toimub? Mina, et Ilmar ära pane pahaks. Ma olen tarbekunsti lõpetanud. Aga ma teen nagu oskan. Mängisin natuke totakat. Kurat, et kangesti tahan kunsti teha aga ei oska eriti. Ma olin nii andekspaluva näoga ja lõi käega, et ah olgu pealegi.

J-K.R: Sa oled teinud kristlusele viitavat kunsti – palju. Ka altareid jne.

J.A: (Imestab) Kas ma pean siis olema ühel tasemel kogu aeg?

J-K.R: (Lohutab) Ei pea!

J.A: No vot. See on niimoodi, et kui me räägime edasi liikumisest, siis me ei saa kogu aeg olla ühel tasemel ja korrutada ühte ja sama. See on muidugi väga kurb, et ma nii mõtlen. Ega ma midagi kasulikku sellega endale ei teeni. Aga ma ei saa seda rääkimata jätta, sest ma ei taha selle jamaga koos hauda minna. Ma pean selle välja rääkima. Olen juba 85, siis kaua ma siin ikka elan.

J-K.R: Kord teatasid sa mulle, et meie oleme lihtsalt rääkivad aatomid!

J.A: (Rõõmsalt) Jah, aga väga nihestatud! Meid nihestati energiate poolt ja kui fantaseerida religioosetel teemadel, siis võib öelda, et jumal ongi mõtlev algenergia.