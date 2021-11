Restoranipidajad pöördusid EASi vastu kohtusse ja saavutasid võidu

Koroonaviirusest tingitud olukorras on paljudel ettevõtjatel raskusi. Kuna riik kehtestab piirangud ja ettevõtja on kohustatud neid järgima, on loomulik eeldada, et riik ettevõtjatele raskel ajal toetust pakub. Ja seda võrdsuse printsiibi alusel.

«Kevadel pidid EAS-i toetust saama Tallinna vanalinnas tegutsevad restoranid. Selgus aga, et toetusele kvalifitseerusid vaid Tallinna vanalinnas tegutsevad ettevõtted,» räägib Jantson. Tema restoranid jäid toetusest ilma seetõttu, et erinevad restoranid on koondunud ühe juriidilise keha alla. «Need restoranipidajad, kellel on iga restoran eraldi juriidilise keha all, said toetust,» selgitab Jantson.