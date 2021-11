Lauri Pedaja innustab paarikesi: ausalt, tehke lapsi ja elu läheb palju ilusamaks!

«Millised on emotsioonid ja tunded? Ma annaks sellele kogemusele 12 punkti kümnest,» tunnistab ta Instagrami postituses.

«Jah, tõesti, oma endisele elule saan nüüd vaid järele vaadata ja lehvitada. Mu oma isiklik aeg tuleb unetundide arvelt, olen rohkem väsinud kui muidu, aga see on seda kõike väärt. Lapse saamine ja kasvatamine on imeline teekond ja ma ei vahetaks seda mitte millegi vastu. See rõõm ja piiritu armastus, mis mu hinges pulbitseb, on lihtsalt nii võimas ja meeliülendav. Ausalt, tehke lapsi ja elu läheb palju ilusamaks!» lubab Pedaja.

Tänavu kevadel isaks saanud Pedaja rääkis septembri keskpaigas «Ringvaates», et on lapsehoolduspuhkusel ega igatse tagasi «action'isse». «Need mõned päevad, mis ma nädalas võttel käin kusagil, siis ma saan ennast välja elada seal. Kodu on ikkagi see, kus ma tahan olla rahulikult ilma igasuguste maskideta,» rääkis ta.