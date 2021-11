Mihkel Kärmas teeb «Pealtnägijat» koroonahaigena kodust

Täielikult vaktsineeritud «Pealtnägija» saatejuht Mihkel Kärmas nakatus hiljaaegu koroonaviirusesse. Mehe sõnul ei alanud haigus just roosiliselt, kuid nüüd, mõned päevad hiljem, on tal juba tunduvalt parem olla.

Saatejuht sõnas, et uudis positiivsest koroonatestist ei teinud talle kuidagi rõõmu ja arvab, et nakkuse sai ta oma lähituttavalt, kes on koroonat põdenud mõni päev kauem kui tema.

«Ei taha ära sõnuda, täna on parem. See ei ole lihtne gripp, ta on päris vastik, kuid ma ei saa hiilata ekstreemsete kaebustega,» kinnitab ta, et tegu ei ole siiski tavalise köha ja nohuga, mida pidevalt väita üritatakse.