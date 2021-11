Eesti vanasõna ütleb, et ega tali taeva jää, kuid on olnud aastaid, mil on jäänud. Või siis on olnud nii käre pakane, et ei julge ninagi õue pista. Palju räägitakse kliimamuutusest ja sellest, et Põhja-Euroopas võivad talved minna tavapärasest soojemaks ja lumevabaks.