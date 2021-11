ELU25: ⟩ Ahto Muld: koroonaaja raamat. Kuidas Lumivalguke riigile vilja viis

«Siima Škop 100. Juubelikomplekt» Hea Lugu 2021, palju lehekülgi. Žanr: Ahistavate muinasjuttude maaletooja

Siima Škopi sünnist täitus sada aastat küll juba eelmisel juunil, aga kuna kogu aeg käis võimas juubelitähistamine, tants, kõned ja hull pralle, ei saanud Muld enne mahti Škopi juubelialbumit silmitseda. Nüüd andis selle ülevaatamiseks Juku-Kalle Raid.

Siima oli üks vinge juudimutt, Mulla lemmik, raske käega eraelus ja õhulisega akvarellikarbi taga, poliitiliselt loll nagu saabas, aga hilisemas vanuses enam eriti riigikorralduse ja ühiskondlike teooriate teemal mölisema ei kippunud, kuna oli väga kohkunud, et kommunism otsa sai. Tea, mis sealt veel tuleb?

Igasugused Pöial-Liisid, Lumivalgukesed, Okasroosikesed, Hõbesõrad ja Väikesed Mukid. Mida kõike ta meeldejäävaks ei maalinud. Tatid rõõmustasid lasteaedades nagu ratta peal.

Laiem ja lapselik üldsus tunneb Siimat muidugi tema kordumatu visuaali järgi, mida ta näitas vahetpidamata üles laste muinasjuttude illustreerimisel. Igasugused Pöial-Liisid, Lumivalgukesed, Okasroosikesed, Hõbesõrad ja Väikesed Mukid. Mida kõike ta meeldejäävaks ei maalinud. Tatid rõõmustasid lasteaedades nagu ratta peal. Paraku ei osanud nad aga üldse aimata, et küsimus polnud Siima hellas hinges ja õrnuses, vaid see praua uskuski muinasjutte. Tõsimeeli. Läks hullult tigedaks, kui keegi söandas mainida, et Pöial-Liisi ei elanud talv läbi maa all Muti juures ega soendanud kõngenud pääsukest, vähe sellest, nimetatud Liisit polnud olemaski. Sellist juttu kuuldes lõi Siima paugupealt viinaklaasid laua peal ümber ja viis külalistele tehtud võileivad teki alla peitu.

Muinasjutte aga on teatavasti mitmesuguseid, Okasroosikesega võrdselt arvas Siima Škop ka seda, et Stalin oligi kõigi rahvaste isa, no mõnikord tümitab, aga üldiselt hea; et kolhoosid on nagu üks vahva pillerkaar bajaani saatel ning ta armastas töökangelasi, kes sood kuivendasid ja purjuspäi röökides ning loosungit «Esimene vili riigile!» lehvitades mööda põndakuid ja tanumaid kakerdasid. Vaatame Škopi poliitplakati käekirja – ja neid vorpis ta veel rohkem, kui nunnusid pildikesi rõõmsatele lastele. Ikka samasugused sellid toimetavad ringi, pintslijoon püsib tuttav, helgus särab teoselt vastu, ainult et inimestel – eriti naistel – on kirve nägu ees. Poohui, eksole, üks muinasjutt puha. Siima lihtsalt ei saanud persetki aru, mis ümberringi toimub, tema arust oli kogu Nõukogude Liit üks vahva vendade Grimmide lugu, kus esineb küll ajutisi raskusi, ent kommunismi võit on kindel.

Tuletame meelde tema plakatit «Siin oli soo», mille peal võbeleb viljavälja veerel Põlluaasa näo ning vuntsidega pervert, kelle vasak käsi embab iharalt pioneerirätti kandvat laia larhviga alaealist ning edevalt naeratavat piigat.