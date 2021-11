Populaarse Netflixi sarja 17-aastane staar tegi oma suhte tuntud rokkari pojaga «insta-ametlikuks»

Noor Briti näitleja Millie Bobby Brown jagas oma isiklikul Instagramil pilti endast koos kallima Jake Bongioviga (19). Noormehe isa on tuntud USA rokkar ja ka eestlaste poolt armastatud Jon Bon Jovi .

Nüüd on aga Millie oma suhte teinud «insta-ametlikuks» näidates Jake'i püsivalt enda kontol oleva postitusega. Noorel neiul on kokku 46,6 miljonit instafänni ja paari esimene pilt Millie Instagramis kogus päevaga ligi kuus miljonit meeldimist.

Jake Bongioviga on rokkar Bon Jovi ja Dorothea Hurley kolmas laps. 1980. aastal kohtunud ja 1989. aastal abiellunud paaril on kokku neli last.