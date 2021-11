«Videviku» staar Kristen Stewart kihlus oma tüdruksõbraga

Pole kindel, millal Meyer (alumisel pildil) Stewarti naiseks palus, kuid näitlejanna sõnul oli abieluettepanek ideaalne. «Me abiellume, me täiega teeme seda!» teatas Stewart raadiosaates. Näitlejanna tõdes, et ta soovis väga, et Meyer teda naiseks paluks. «Arvan, et nikerdasin väga selgelt välja, mida tahtsin, ja ta saavutas selle. Me abiellume!» rõõmustas Stewart.