Heategevussaade «Inglite aeg» naaseb uue saatejuhiga

TV3 avaliku suhete juht Annely Adermann kinnitas Elu24-le, et Freienthal on tõepoolest uus saatejuht ja toob nüüd oma hea tuju «Inglite aega».

«Inglite aeg» on heategevuslik saade, milles igaühel meist on võimalik abistada Eesti inimesi ja peresid, kelle eluteele on saatus veeretaud ootamatult raskeid katsumusi. Esimene saade läks eetrisse 2014. aastal ja sellest sai läbi aegade üks edukamaid heategevussaateid Eestis.