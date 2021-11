«Küsitud on küll mitu korda, et kas mees lõi sind, aga ei: minu abikaasa on selle jaoks liiga hea. Mul tuli poes üks õnnetu hoog peale ja kukkusin näoli. Keegi kutsus küll kiirabi, aga tagusin oma nägu kolm minutit vastu põrandat, kuna keegi ei suvatsenud appi tulla.»

«Mu nägu ei oleks nii hullus olukorras olnud, kui keegi oleks pannud mu näo või pea alla mingi pehmenduse, näiteks t-särgi, dressipluusi, jope või pehme koti. Ma saan aru, et inimestele on jäänud mulje, et me oleme tavalised purjus joodikud, kellel viskab lõpuks pildi tasku,» ütleb Tammsaar ja tunnistab, et tihti tehakse ennatlikke järeldusi. Suvist Facebooki postitust illustreeris karm foto Heleni näost, mida katsid sinikad.