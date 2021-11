Zaklina Berrido Pisano on Serbiast pärit suunamudija, kelle Instagrami kontol Realfashionist on üle 500 000 jälgija. Oma suurimaks inspiratsiooniks peab Zaklina perekonda ja tütretütreid. Maailma blogiauhindade jagamisel on teda tunnustatud 2019. aasta parima stiilisuunamudija tiitliga. Zaklina elegantne stiil on eeskujuks paljudele naistele üle kogu maailma.