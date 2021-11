Taskuhäälingus «Rikas Eesti» rääkis oma loo Celal Yildirim, kes on mägisest Ida-Türgist pärit kurd. Türgis elanud mees teenis leiba arvutiõpetajana. «Ükspäev ütles president, et kõik kes me selles koolis töötame, oleme terroristid.» Kuna Türgis ei halastata, pidi Celali naine, kes töötas samuti selles koolis õpetajana, veetma kuus kuud vanglas.