Mariann ja Kardo Treimann abiellusid 2015. aastal, kui olid juba kolm aastat koos olnud. Treimannidel on kolm tütart, noorim neist sündis 2018. aasta sügisel. 2020. aastal teatas aga Mallukas, et on otsustanud Kardoga abielu lõpetada. Siiski on nad seni väga hästi läbi saanud ning ka lastega tegelemised on neil omavahel ilusti ära jaotatud.