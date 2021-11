Veskimäe sõnul on koroonapandeemia tõsine katsumus kogu maailma riikidele. «Näen põhilise kurjajuurena õigeid valikuid toetava ja üheselt mõistetava kommunikatsiooni puudumist. Oleme ka mõnes mõttes üliliberaalse marudemokraatia ohvrid, püüame kõiki toetada, mõista, tulla kõigile vastu. Ei taha süsti, pole midagi, siis ei tee, sinul on õigus valida. Maski ei taha kanda, pole midagi, ära siis kanna. Tahad meelt avaldada, pilgata meedikuid ja tulla kokku tuhandete omasugustega – muidugi, sul on selleks täielik õigus! Tubli, sina otsustad!» räägib perearst.

«Tuleme nõukaajast, kus riigivõimu pilgati ning rahvas arvas täpselt vastupidist. Sellel on oma mõju ka nüüd – arvatakse, et valitsusel on rahva kiibistamiseks ja kuulekaks muutmiseks mingi vandenõu. Ei saa salata ka poliitika mõju. Üks erakondadest räägib täpselt seda, mida osa rahvast tahab kuulda ja mitte ainult – korraldatakse ka koroonabandiitide massišõu! Seda nimetatakse populismiks, poliitpopulaarsus kasvab märgatavalt. Kuid üheks selle ränktagajärjeks on koroonaviiruse massiline levimine, seda mitte ainult koroonanaiivsete ja -bandiitide seas, vaid laiemalt kogu ühiskonnas. Viirus ründab valimata ja kannatavad nõrgemad,» tunnistab Veskimägi.