Telesarja «Dr House» staar tuli kapist välja ja hakkab abielluma

USA näitleja Kal Penn, kes mõneks ajaks näitlemisest loobus ja endise USA presidendi Barack Obama heaks töötas, tuli oma peagi ilmuvas raamatus kapist välja, vahendab TMZ.

Raamat «You Can't Be Serious» peaks ilmuma homme, 2. novembril, kuid väljavõtted sellest jõudsid sotsiaalmeediasse möödunud nädalavahetusel. Väljavõtetest tuli välja, et Penn on gei ja plaanib peagi abielluda.

Näitleja kallimaks on Josh, kellega Penn 11 aastat tagasi Obama heaks töötades kohtus. Nad on ametlikult koos olnud sellest ajast saati.

Nüüd on paar kihlunud ning loodavad peagi abielluda.

«Olen alati olnud väga avalik nendega, kellega ma isiklikult olen suhelnud. On see siis keegi, keda kohtan baaris, kui mina ja Josh koos väljas oleme või oma sõpradega rääkides,» tõdes Penn. See, et ta saab lugejatele rääkida oma suhtest Joshiga, on Penni jaoks rõõmustav kogemus. «Aga Josh (alumisel pildil koos Penniga), mu vanemad ja minu vend, neli minu kõige lähedasemad inimesed, on üsna tagasihoidlikud,» põhjendas Penn ja lisas, et keegi neist neljast ei taha eriti tähelepanu.