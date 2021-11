Luisa Rõivas koroonakaosest: kasvaks nüüd suureks ja saaks need asjad kuidagi joonele

Rõivas sõnab Facebooki tehtud postituses, et tema pere on vaktsineeritud ja oma kontakte piiranud. «Teeme endast kõik, et meie pere pisemad, keda vaktsineerida ei ole võimalik püsiks terved ja kellele igasugu hingamisteede haigused siiani midagi head ei ole toonud, pigem paar kiirabi külastust ja haiglas veedetud ööd,» selgitab ta.

«Ma testin end ja lapsi pigem tihedamalt nii kiirteste tehes kui ka suurema kahtluse korral PRC testile aja pannes. Isegi tütar Miina on sellega harjunud ja ei tunne vajadust eelistada kuristamisega testi, ninast võetavale testile,» ütleb ta.

«Oleme vastutustundlikud ja haigusnähtudega püsime kodus, testime testime ja veelkord testime.»

Luisal on ka sõnum neile, kes end mingil põhjusel koroonaviiruse vastu vaktsineerida ei soovi. «Ma ehk lepin sellega, ei karju ega tee plakateid, et see kohati mulle arusaamatuks jääb, aga mis värk nüüd selle testimisega on? Ei meeldi koolis või tööl käia? Selleks on koduõpe, samamoodi saab teha avalduse koolile nagu testist keeldumisega ja juba saadki kodus olla,» ütleb ta.

«Mina tõesti väga soovin, et mu laps saaks käia koolis, õppida ja areneda selleks vastava hariduse ja väljaõppe saanud väga pädevate ja lahedate õpetajate käe all, mitte «koduses klassiruumis», kus pisemad õed, vennad taustal oma mänge mänguvad ja tähelepanu häirivad, samuti ei pea ma iseend 6. klassi materjali õpetamisel liiga pädevaks ja igas aines eraõpetajat palgata ka tegelikult ei soovi,» selgitab lauljatar.