«Ma ei julge tööl olla. Sain ennegi sõimata, kuid nüüd teenin ju «valitsuse agendat» ja käsin maski kanda,» sõnab kassapidajana töötav Carmen (täisnimi toim. teada). «Ma tean, et see, kes kliendiga vahetult kokku puutub, on süüdi kõiges, mis kassasse jõudmiseni valesti on. Ta saab kõik kriitika endale, eriti piirangute ajal,» tunnistab ta.

«Ma Selverite peale ei taha mõeldagi – sa müüd oma aega olematu raha eest! Kõik, mis saalis pole tehtud, on kassapidaja süü, keegi ei mõtle, et omanikud on need, kes näiteks hindu muudavad ja kõigele krooniks saad siis korviga pähe,» räägib 21-aastane Carmen ja lisab, et see kõik on tema arvates «oma peaga mõtlemise» tulemus.