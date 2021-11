USA legendaarne filmimees Michael Laughlin suri koroonatüsistustesse

1971. aastal valmis üks Laughlini tuntumaid filme «Two Lane Blacktop», mis on üks tuntumaid maanteefilme, mille keskmes on maanteel toimuvad seiklused. Ameerika Ühendriikide filmiregister National Film Registry on filmi ära märkinud kui «kultuuriliselt, ajalooliselt ja esteetiliselt olulise teose».