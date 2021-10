Punasel väljakul «seksika» pildi tegemine lõppes vene noortele vanglakaristusega

Pildi muutis provokatiivsemaks tõsiasi, et modell Anastasia Tšistoval oli seljas politseivorm. Võimud otsustasid asjale läheneda loominguliselt. Võttes põhjuseks pildi tagaplaanil uduselt näha oleva katedraali, mõisteti noored süüdi palju kritiseeritud «usuliste tunnete solvamise» paragrahvi põhjal. Nii said Tšistovast ja Bobiesvist esimesed kodanikud, kellele on usklike tunnete solvamise eest reaalne vanglakaristus määratud.