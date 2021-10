Jaak Madison rääkis Elu24-le, et nii need asjad päris ei ole. Madison on ka ise vaktsineeritud ja ei eitagi selle tõhusust. «Loomulikult vaktsineerimine vähendab raske läbipõdemise ohtu ja on pigem igati kasulikum kui kahjulik.» Siiski leiab ta, et riigi eesmärk peaks olema viiruse leviku pidurdamine kõigi hulgas ja selleks ei saa tema väitel olla vaid vaktsineerimine.