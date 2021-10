Helen Adamson üksiolemisest: rippusin partnerite küljes, sest üksi midagi ette võtta oli hirmutav

Muusik Helen Adamson , kes läbis hiljaaegu Hispaanias üheksapäevase palverännaku, tõdes Instagramis, et läks rännakule põhjusega endaga paremini tuttavaks saada. «Näen nüüd aina enam, kui hästi see õnnestus,» sõnas ta.

Adamson tunnistas, et rippus alati oma partneri küljes kinni, sest üksi midagi ette võtta oli nii hirmutav. «Seesama kabuhirm võttis mind lausa lainena üle palverännakule minnes, tugevamalt kui ma viimastel aastatel seda tundnud olin. Ma ei andnud hirmule järgi, vaid läksin selle kiuste ihuüksi tundmatusse. Selleks, et mustreid murda, peab aegajalt tõelist ebamugavust kogema, sest kogemus on see, mis õpetab aju ümber.»