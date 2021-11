Seitse korda Eesti Laulu ukse taha jäänud Regina: olen see naiivitar, kes edasi proovib

Superstaarisaatesse läks ta lisaks oma unistusele püüdma ka varalahkunud isa pikaaegset unistust. Neiu jättis klienditeenindaja töö, et pühendada kogu oma aeg muusikale. «Mul ei ole kunagi olnud ühtegi teist ideed, mida ma elus teha tahaks. See kirg on tegelikult tulnudki isalt, see on olnud alati mul veres,» tõdes ta. Regina isa sai omakorda muusikapisiku Leedu päritolu vanaemalt, kes oli ooperilaulja.